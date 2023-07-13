البيت الأبيض يقدم إحاطة لنواب الحزب الحاكم حول صاروخ كوريا الشمالية

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قال حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية إن الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أطلعت مجموعة من نوابه الذين يزورون الولايات المتحدة حاليا على معلومات بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الأربعاء.وقال حزب قوة الشعب إن "كورت كامبل" منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ، دعا النواب الزائرين، بمن في ذلك رئيس الحزب "كيم كي هيون"، وقدم لهم إحاطة عن إطلاق الصاروخ أمس.ونقل المتحدث باسم الحزب "كانغ مين كوك" عن "كامبل" قوله إن سيول وواشنطن بحاجة إلى معالجة استفزازات كوريا الشمالية من خلال تعزيز تحالفهما الأمني.وأضاف "كامبل" أن أحدث صاروخ عابر للقارات كان ارتفاعه أعلى من أي صاروخ آخر أطلقته كوريا الشمالية، وقد طار لأطول فترة زمنية، وشدد على ضرورة تصدي سيول وواشنطن وطوكيو لاستفزازات كوريا الشمالية الصاروخية البالستية العابرة للقارات من خلال العمل الوثيق معا أكثر من أي وقت مضى.واستغرقت جلسة الإحاطة غير المجدولة أمس حوالي 40 دقيقة.