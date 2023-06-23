البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 3.5% للمرة الرابعة على التوالي، على خلفية استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن مستوى سعر الفائدة الأمريكي، واستمرار التقلبات في الأسعار.جاء ذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم، حيث أعلنت أنها اتخذت قرارا بتجميد سعر الفائدة الأساسي عند 3.5% سنويا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، منذ شهر فبراير الماضي.وأوضح البنك أن أبرز سبب وراء هذا القرار يرجع إلى ارتفاع الأسعار، وتوقع أن ترتفع الأسعار إلى مستوى 3% مرة أخرى بعد شهر أغسطس القادم رغم استمرار التباطؤ في أسعار المستهلكين، وتوقع أيضا أن تتجاز الأسعار الأصلية، باستثناء السلع القابلة لتقلبات سعرية كبيرة، مستوى 3.3%، كما كان قد توقع سابقا.وشدد البنك المركزي على ضرورة السيطرة على القروض المنزلية المتنامية، وهو ما يشير إلى صعوبة تخفيض سعر الفائدة في الوقت الراهن.كما توقع البنك زيادة حالة عدم اليقين خلال النصف الثاني من هذا العام نتيجة لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي الصيني، وهو ما يعد أحد الأسباب في عدم رفع سعر الفائدة.وقال البنك المركزي إنه سيركز على استقرار الأسعار في المستقبل، كما سيتبع سياسة تقشفية مالية خلال الفترة الطويلة القادمة.وبهذا تم الحفاظ على الفارق في سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عند 1.75 نقطة مئوية، حيث يتراوح سعر الفائدة الأمريكي بين 5% و5.25%.ومن ناحية أخرى، حافظ البنك المركزي على توقعاته البالغة 1.4% للنمو الاقتصادي الكوري في هذا العام.