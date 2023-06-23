نائب وزير الدفاع الكوري يزور وحدة أخ العسكرية في الإمارات

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صرحت وزارة الدفاع في سيول اليوم بأن نائب وزير الدفاع "شين بوم تشول" الذي يقوم حاليا بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مباحثات للبلدين على مستوى نائب وزير، قد زار وحدة "أخ" العسكرية الكورية هناك من أجل تشجيع جنود الوحدة.وتفقد نائب الوزير "شين" مرافق الوحدة، بما في ذلك أماكن الإقامة والرياضة، ثم تناول الغداء مع عدد من الجنود للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن إقامتهم هناك.وأكد شين على أن إرسال وحدة أخ إلى الإمارات يتجاوز مستوى التدريبات المشتركة للجنود من البلدين، حيث إن ذلك يتيح فرصة لبناء علاقة أخوة حقيقية بينهم من خلال زيادة التفاهم وبناء الثقة لدى بعضهم البعض.كما أعرب عن أمله في أن يعتز الجنود الكوريون هناك بأنفسهم باعتبارهم دبلوماسيين عسكريين يساهمون في تطوير العلاقات بين البلدين، متمنيا لهم إتمام مهامهم بنجاح والعودة بالسلامة إلى بلادهم.