مجلس الشيوخ الأمريكي يطلب معلومات عن عملية نقل السيطرة على العمليات الحربية

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اتضح أن مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني التي ستخضع للمراجعة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي تتضمن الحفاظ على الحجم الحالي للقوات الأمريكية في كوريا، وتوفير الردع الموسع لكوريا الجنوبية باستخدام جميع القدرات الدفاعية الأمريكية.وتم الكشف أمس عبر نظام معلومات الكونغرس، عن مسودة القانون للعام المالي 2024 الذي وافقت عليها اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي وتمت إحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس.وتتضمن مسودة القانون تأكيد مجلس الشيوخ على ضرورة بذل جهود أمريكية باستمرار من أجل تعزيز التحالفات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتوسيع الميزة النسبية في المنافسة الاستراتيجية مع الصين.وفيما يتعلق بكوريا الجنوبية، شدد المجلس على تعزيز التحالف الكوري الأمريكي بمختلف الطرق المتاحة، بما في ذلك الحفاظ على حوالي 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وتوفير الردع الموسع باستخدام جميع القدرات الدفاعية الأمريكية.يشار إلى أن ذلك يتطابق مع ما جاء في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام المالي 2023 الذي تم سنه في شهر ديسمبر من عام 2022.ومن بين البنود المضافة إلى مسودة القانون لعام 2024، الإلزام يتقديم تقرير عن مسألة نقل حق السيطرة على العمليات الحربية في شبه الجزيرة الكورية إلى الكونغرس الأمريكي قبل مرور 180 يوما على سن القانون الجديد.كما طلبت المسودة أن يتضمن التقرير شروطا خاصة يتعين على الجيش الكوري الجنوبي أن يفي بها ليكون مستعدا لتولي حق السيطرة على العمليات العسكرية من قبل قيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية، وتقييمات حول المدى الذي يحققه الجيش الكوري بشأن هذه الشروط.كما تضمنت المسودة ضرورة إشعار الكونغرس بخطة نقل حق السيطرة قبل موعد النقل بـ30 يوما على الأقل.