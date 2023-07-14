الرئيس يون يقول إن كوريا وبولندا هما الشريكان الأمثل لإعادة إعمار أوكرانيا

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قال الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس إنه اتفق مع الرئيس البولندي "أندريه دودا" على أن كوريا الجنوبية وبولندا يمكن أن تكونا "الشريكين الأمثل" في إعادة إعمار أوكرانيا.وأدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات القمة مع "دودا" في العاصمة البولندية "وارسو"، حيث يقوم بزيارة رسمية حتى اليوم الجمعة.وقال "يون" إن البلدين أصبحا شريكين في التعاون لا غنى لأحدهما عن الآخر في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والثقافة، موضحا أنه أجرى مع "دودا" محادثات معمقة حول سبل زيادة تطوير العمليات الاستراتيجية بين البلدين. وقال "يون" إنه واثق بدرجة خاصة من أن مذكرات التفاهم الموقعة أمس الخميس ستكون بمثابة أساس جيد لتوسيع التعاون بين الشركات في البلدين.وقد وقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم بعد القمة تهدف إلى زيادة تطوير التعاون في التجارة والبنية التحتية ومشروعات إعادة الإعمار في أوكرانيا.وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه اتفق مع نظيره البولندي أيضا على مواصلة تقديم الدعم لتوسيع التعاون الثنائي والتجارة والاستثمار.وأضاف "يون" أن إطار تعزيز التجارة والاستثمار يهدف إلى تعزيز التعاون الشامل في الصناعات وسلاسل التوريد، ومن المتوقع أن يوفر زخما جديدا لتوسع النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين. كما قال الرئيس إن الجانبين يعتبران الغزو الروسي لأوكرانيا تحديا للحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع الدولي، واتفقا على مواصلة المساعدة لأوكرانيا لإنهاء الحرب وإحلال السلام.وفي إدانتهما لإطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، اتفق الرئيسان على التعامل الحازم لوقف تطوير الأسلحة النووية والصاروخية بواسطة كوريا الشمالية، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.