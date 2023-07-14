الرئيس يون يطلب استجابة حكومية شاملة للأمطار الغزيرة

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أصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات للوكالات الحكومية ببذل كافة الجهود لمنع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وقالت كبيرة المساعدين الرئاسيين للشؤون الصحفية "كيم أون هي" إن الرئيس وجه تلك التعليمات خلال زيارته لبولندا، وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء "هان دوك سو" أمس الخميس.وأمر "يون" وزارة الداخلية وهيئة الغابات والشرطة وهيئة الإطفاء والسلطات المحلية بتفعيل نظام استجابة شامل بقيادة رئيس الوزراء لضمان عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وأشار الرئيس إلى أن الأمطار الغزيرة أضعفت الأرض وتسببت في انهيارات أرضية، ودعا إلى إجراء عمليات تفتيش في المناطق المعرضة للخطر والتحقق من أنظمة الإنذار ذات الصلة.كما حث المسؤولين على تقديم الدعم للمحاصيل المتضررة، والسعي للحصول على إمدادات مستقرة من المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار.وأضاف "يون" أنه من الضروري في حالات الكوارث الاستجابة بشكل استباقي وشامل، وطلب من السلطات البقاء في حالة تأهب، حيث يمكن أن تستمر الأمطار الموسمية حتى نهاية هذا الشهر.