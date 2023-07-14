استمرار الأمطار الموسمية في جميع أنحاء كوريا حتى الغد السبت

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من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الموسمية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية حتى الغد السبت، خاصة في مقاطعتي "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا" بمعدلات تزيد عن 300 ملليمتر.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة إنه من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 80 و200 ملليمتر في جنوب مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية في جنوب مقاطعة "كانغ وان"، وفي مقاطعتي "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا"، والمناطق الداخلية العليا من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حتى الغد السبت.وسوف تشهد مدينة سيول وبعض المناطق الأخرى ما بين 30 إلى 100 ملليمتر من الأمطار، بينما ستشهد مقاطعة جنوب "جولا" أمطارا بمعدلات تزيد عن 200 ملليمتر.وأضاف التقرير أن ما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأمطار في الساعة ستضرب بعض مناطق مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية الجنوبية من مقاطعة "كانغ وان"، بالإضافة إلى مقاطعتي "تشونغ تشُنغ" و"جولا" يومي الجمعة والسبت، مصحوبة ببرق ورعد.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم إلى ما بين 25 و30 درجة مئوية، وهو ما يزيد قليلا عن درجات الحرارة المسجلة أمس الخميس.