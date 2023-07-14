الرئيس يون يعود إلى كوريا بعد اختتام رحلته إلى ليتوانيا وبولندا

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من المقرر أن يشارك الرئيس "يون صوك يول" في منتدى للأعمال بين كوريا الجنوبية وبولندا في وارسو اليوم الجمعة لتشجيع رجال الأعمال من كلا البلدين.وخلال المنتدى، سيقيّم الرئيس "يون" إنجازات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويقترح خططا لدفع العلاقات التعاونية الثنائية إلى الأمام.وسوف يحضر المنتدى حوالي 250 من رجال الأعمال من كلا البلدين، من بينهم 89 عضوا في الوفد الاقتصادي الكوري، حيث يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بما في ذلك 6 مذكرات حول توسيع التعاون في محطات الطاقة النووية.ومن ناحية أخرى، سيعقد الرئيس "يون" أيضا اجتماعا مع رجال الأعمال الذين يستعدون للانضمام إلى مشروعات إعادة الإعمار في أوكرانيا، حيث يستمع إلى استراتيجية أعمالهم لتلك المشروعات والصعوبات التي يواجهونها، بالإضافة إلى مناقشة الدعم الحكومي المحتمل.ومن المقرر أن يتناول الرئيس الغداء مع ممثلي الشركات الكورية العاملة في بولندا ويلقي خطابا في جامعة "وارسو"، التي تعد أكبر جامعة هناك، قبل أن يتوجه عائدا إلى كوريا بعد جولته الخارجية التي استمرت أسبوعا وزار خلالها ليتوانيا أيضا لحضور قمة حلف الناتو.