كوريا الجنوبية وبولندا تنشئان قناة حول مشروعات إعادة إعمار أوكرانيا

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اتفقت كوريا الجنوبية وبولندا على إنشاء هيئة استشارية على مستوى نائب وزير لمناقشة التعاون في إعادة بناء أوكرانيا والبحث عن مشروعات مشتركة.وتوصلت الحكومتان إلى هذا الاتفاق أمس الخميس بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إعادة إعمار أوكرانيا عقب محادثات القمة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس البولندي "أندريه دودا" في وارسو.وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" في مؤتمر صحفي في العاصمة البولندية إن الهيئة الاستشارية على مستوى نائب وزير ستبدأ العمل في سبتمبر لتبادل المعلومات عن مشروعات إعادة إعمار أوكرانيا والعمل من أجل المشروعات التعاونية.وفي إشارة إلى أن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية ونظيرتها الأوكرانية قد وقعتا مذكرة تفاهم مماثلة في مايو، قال "تشيه" إن نظام التعاون الثلاثي بين سيول ووارسو وكييف قد اكتمل لمشروعات إعادة الإعمار هناك.وقد قررت كوريا فتح مكتب محلي للمؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في وارسو، كما أرسلت موظفين متخصصين في البنية التحتية إلى السفارة الكورية هناك.وقررت الحكومة أيضا توفير مبانٍ جاهزة لأوكرانيا لاستخدامها كمدارس ومنازل ومستشفيات، حيث تحتاج إليها بشدة، وقررت البدء في التحقيق في المواقع المرشحة باستخدام أموال من ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية.