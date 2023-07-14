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الدولية

مجموعة السبع والاتحاد الأوربي يدينون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

Write: 2023-07-14 11:00:28

مجموعة السبع والاتحاد الأوربي يدينون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوربي بأقوى العبارات أمس الخميس، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وأصدر الوزراء والممثل الأعلى للاتحاد الأوربي بيانا مشتركا استنكروا فيه استمرار كوريا الشمالية في توسيع قدراتها النووية والصاروخية الباليستية غير المشروعة وتصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار.
وقال البيان إن عمليات الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتقوّض نظام عدم الانتشار العالمي، ووصفها بلأتعل انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأي عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ودعا البيان أيضا إلى "رد قوي وموحد" من قبل مجلس الأمن، وقال إن تكرار الانتهاكات الصارخة لقرارات مجلس الأمن الدولي بواسطة كوريا الشمالية، إلى جانب تقاعس المجلس بسبب عرقلة بعض الأعضاء، يثير القلق الشديد.
وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية قد قالت أمس الخميس إن الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم الأربعاء كان من طراز "هوا صونغ-18" الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب.
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