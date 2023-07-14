الاتحاد الأوربي يزيل القيود المفروضة على واردات الغذاء من اليابان

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وافق الاتحاد الأوربي على رفع القيود المفروضة على واردات الغذاء اليابانية التي كانت قد فُرضت في أعقاب كارثة "فوكوشيما" النووية في عام 2011.و في مؤتمر صحفي مشترك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" ورئيس المجلس الأوربي "شارل ميشيل" أن الجانبين توصلا إلى هذا الاتفاق بعد محادثات القمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في بروكسل عاصمة بلجيكا أمس الخميس.وقالت "فون دير لاين" إن القرار اتخذ بناء على العلم والأدلة، موضحة أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة قد وافقت على هذه الخطوة.وقال البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوربي واليابان إن الاتحاد الأوربي يرحب بجهود اليابان الشفافة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على الأدلة العلمية.ولكن في بيان صحفي منفصل، أشارت المفوضية الأوربية إلى أنه في حين تم رفع اللوائح بالكامل، من المهم لليابان أن تواصل مراقبة النشاط الإشعاعي في منتجات المصائد السمكية ونشر نتائجها.