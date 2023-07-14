سيول تدعو موسكو إلى ممارسة دور بناء لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية

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دعت كوريا الجنوبية روسيا إلى ممارسة دور بناء لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في لقاء قصير جرى بين وزير الخارجية الكوري "بارك جين" ونظيره الروسي "سيرغي لافروف" خلال حضورهما حفل استقبال أقامته إندونيسيا أمس الخميس للمشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول "آسيان".وخلال اللقاء، قال الوزير الكوري "بارك" إن كوريا الجنوبية ستمارس أنشطتها كدولة ذات عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي بدءا من العام القادم، معربا عن أمله في أن تلعب روسيا دورا بناء لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية عن طريق التواصل بين البلدين في مجلس الأمن الدولي.وأكد "بارك" على أهمية حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الكورية العاملة في روسيا والمواطنين الكوريين المقيمين هناك، على الرغم من التأثير السلبي للحرب في أوكرانيا على العلاقات بين سيول وموسكو.ومن جانبه، قال الوزير الروسي "لافروف" إنه يفهم موقف كوريا الجنوبية بهذا الشأن، داعيا إلى التواصل بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.