وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان يبحثون استفزازات كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الوزير "بارك جين" سيعقد محادثات مع نظيريْه الأمريكي "أنتوني بلينكن" والياباني "يوشيماسا هاياشي" في جاكارتا عاصمة إندونيسيا اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات اتحاد "آسيان"، لبحث سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وتأتي هذه المحادثات بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صُنغ 18"، ومن المتوقع أن يتم من خلالها إدانة استفزازات كوريا الشمالية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الدول الثلاث لكبح المزيد من تلك الاستفزازات، وإمكانية فرض عقوبات مستقلة على بيونغ يانغ خارج إطار مجلس الأمن الدولي.وعلى صعيد آخر، سيعقد الوزير الكوري "بارك" اجتماعا مع "وانغ يي" مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني اليوم في جاكارتا، ضمن المساعي لتحسين العلاقات بين سيول وبكين، والتي ركدت بسبب تصريحات السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هاي مينغ".وتبين أن الوزير "بارك" سيؤكد خلال لقائه مع "وانغ يي" على ضرورة بذل جهود مشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.