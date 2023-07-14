سيول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة تشمل القاذفة بي 52 إتش

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أجرت كوريا الجنوبية تدريبات جوية مع الولايات المتحدة شملت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي 52 إتش"، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صُنغ 18".كما شملت التدريبات عددا من المقاتلات "إف 15 كي" الكورية، والمقاتلات "إف 16" الأمريكية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر القاذفة "بي 52 إتش" في شبه الجزيرة الكورية منذ يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي.الجدير بالذكر أن القاذفة "بي 52 إتش" الاستراتيجية الأمريكية تمتلك القدرة على حمل وإلقاء 31 طنا من القنابل، و20 صاروخا نوويا من نوع "إي جي إم 69" قصير المدى، كما تتميز بمدى تشغيلي يزيد عن 14 ألف كيلومتر بدون إعادة التزود بالوقود.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنه تم من خلال هذه التدريبات تعزيز القدرات التشغيلية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن طريق النشر السريع لأصول الردع الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.