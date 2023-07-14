كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 4 أشخاص و3 كيانات في كوريا الشمالية

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على 4 أشخاص و3 كيانات مرتبطة بتطوير وتمويل البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشماليةوقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الحكومة قررت فرض هذه العقوبات ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.وأوضحت الوزارة أن الأفراد الأربعة الكوريين الشماليين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة العقوبات الجديدة هم: "بارك كوانغ هو" المدير السابق لقسم الدعاية في حزب العمال الحاكم، و"جونغ كيونغ تيك" مدير المكتب السياسي العام للجيش الكوري الكوي الشمالي، و"بارك هوا سونغ" و"هوانغ كيل سو" اللذان يعملان في مكتب فرع شركة "بيك هو" التجارية الكورية الشمالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وساعدا كوريا الشمالية على تحقيق إيرادات من خلال مشروعات فنية وإنشائية.أما الكيانات الثلاثة المدرجة على قائمة العقوبات فهي: شركة "بيك هو" التجارية، وشركة مزيفة تابعة لها، وشركة "تشيل سونغ" التجارية التي تورطت في تداول مواد تُحظر تجارتها مع كوريا الشمالية.