الأمطار الغزيرة تتسبب في فقدان شخص واحد وإضابة آخر

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قال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إن الأمطار الغزيرة التي سقطت منذ يوم التاسع من يوليو الجاري. قد تسببت في فقدان شخص واحد وإصابة آخر، بالإضافة إلى أضرار أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة.وقد جرفت السيول المائية السريعة إمرأة في الستينيات من العمر يوم الثلاثاء الماضي في مدينة بوسان، مما أسفر عن فقدانها، وأصيب مواطن آخر بجروح أمس الخميس في مدينة بوسونغ بمقاطعة جنوب جولا.إلى جانب هذا، تم إجلاء 136 شخصا من 67 أسرة في 23 منطقة في 6 مدن، منها سيول وبوسان وكوانغ جو، إلى ملاجئ مؤقتة، ولم يتمكن 105 أشخاص منهم من العودة إلى منازلهم.كما تسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف منزل في سيول وبوسان وبوهانغ، وغرق 245 هكتارا من الأراضي الزراعية.وقد قام المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الخميس برفع تحذيراته من أزمة أضرار الأمطار إلى مستوى " خطر" وهو أعلى مستويات التحذير.