وزير المالية الكوري يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند

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غادر وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" متوجها إلى الهند أمس الأحد لحضور اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.وسوف تنعقد الاجتماعات على مدار يومين في مدينة "غانديناغار" في غرب الهند، وتشمل خمس جلسات حسب الموضوعات، تغطي الاقتصاد العالمي والصحة العالمية، والتمويل المستدام والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية والقطاع المالي والشمول المالي.وقالت وزارة المالية إن الوزير "تشو" يخطط للتأكيد على أهمية استقرار الأسعار وتعافي سلسلة التوريد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.وخلال الجلسة الخاصة بالهيكل المالي الدولي، سيناقش "تشو" سبل إصلاح بنك التنمية متعدد الأطراف، وحل مشكلة ديون الدول الضعيفة اقتصاديا.وعلى هامش الاجتماعات، يخطط "تشو" أيضا لعقد اجتماع ثنائي مع رئيس البنك الدولي "أجاي بانغا" ورئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية "أوديلي رينو باسو".