الحكومة تجري تفتيشا للتحقق من أماكن الإقامة المسجلة

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قالت وزارة الداخلية الكورية أمس الأحد إنها ستجري تفتيشا للتحقق من أماكن الإقامة المسجلة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم 10 نوفمبر القادم.يُذكر أن هذا التفتيش الذي يتحقق مما إذا كان أماكن الإقامة المسجلة هي أماكن الإقامة الفعلية، كان يُجرى في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر من كل عام، ولكن قررت الحكومة هذا العام التبكير بالجدول الزمني بحوالي شهرين للتحقق من الأطفال غير المسجلين.وسوف تقوم الوزارة أولا بإجراء فحوص بدون اتصال في الفترة من 24 يوليو إلى 2 أغسطس، قبل أن يقوم مسؤولون عموميون من المناطق المحلية بزيارات ميدانية للتأكد من أماكن الإقامة المسجلة في الفترة من 21 أغسطس إلى 10 أكتوبر.ويتركز البحث الميداني فقط على أولئك الذين لم يشاركوا في المسح غير المباشر وأولئك الذين يحتاجون إلى فحص متعمق، مثل الفئات الضعيفة والأسر التي يشتبه في وفاتها أو التي تغيب أبناؤها لفترة طويلة عن المدارس.وسوف تتلقى الحكومة أيضا تقارير عن الأطفال غير المسجلين بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 31 أكتوبر.