يون يدعو إلى استجابة سريعة لأضرار الأمطار بجميع الوسائل

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة فور عودته اليوم الاثنين إلى البلاد من جولته في شرق أوربا، حيث أصدر تعليمات لاستخدام جميع الوسائل الممكنة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخرا.وأكد الرئيس "يون" على أهمية إعادة بناء ما دمرته الفيضانات، وكذلك تقديم دعم حكومي لعلاج الأضرار الناجمة عنها بوتيرة سريعة.وأعرب الرئيس عن تعازيه العميقة في ضحايا الفيضانات، مشددا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي بجدية، واستخدام جميع الموارد المتاحة في مواجهته، بما في ذلك الاستعانة بقوات الجيش والشرطة.وأضاف الرئيس "يون" أنه تلقى تقارير عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات خلال جولته التي شملت كلا من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وأنه أصدر تعليماته للمواجهة الشاملة لآثار الفيضانات، وذلك من خلال اجتماعات عبر الفيديو.