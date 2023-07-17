الأمطار الموسمية الغزيرة تتسبب في مصرع وفقدان 48 شخصا على الأقل

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لقى 48 شخصا مصرعهم أو فقدوا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء مختلفة من كوريا الجنوبية.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، فإنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم الاثنين، تم تأكيد وفاة 39 شخصا، مع فقدان 9 آخرين، وإصابة 34، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت كوريا منذ يوم 9 يوليو.وأبلغت مقاطعتا شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" عن 19 حالة وفاة، كما أبلغت مدينة "سيجونغ" عن حالة وفاة واحدة بسبب الأمطار. وارتفع عدد الوفيات في نفق غمرته المياه في مدينة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" إلى 12، بعد العثور على ثلاث جثث أخرى خلال الليل. ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن الضحايا في عشر مركبات محاصرة في منطقة "أوسونغ" التي غمرتها الفيضانات.وقد تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من حوالي 62 أسرة إلى ملاجئ مؤقتة في 15 مدينة ومنطقة.كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث أضرار جسيمة في الممتلكات، حيث تم الإبلاغ عن 628 حالة من الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، بما في ذلك 49 حالة تتمثل في تدمير أو تجريف طرق. وتم الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة أضرار في الممتلكات الخاصة، بما في ذلك 139 منزلا غمرتها المياه.