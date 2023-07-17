يون يعود من جولة شملت ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا

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عاد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى البلاد اليوم الاثنين من جولة أوربية استغرقت أسبوعا وشملت كلا من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا. وقد وصلت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس يون والسيدة الأولى "كيم كون هي" والوفد المرافق للرئيس، إلى قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام"، في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين، وكان في استقبالهم وزير الخارجية "باك جين" وكبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي" وزعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم.وخلال زيارته إلى ليتوانيا، حضر الرئيس يون قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي كمراقب لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الناتو والدول الغربية الأخرى. وبعد ذلك قام يون بزيارة رسمية إلى بولندا استمرت ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع الرئيس البولندي "أندريه دودا" حول تعزيز المشاركة الاستراتيجية الثنائية والتعاون في عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. ثم قام يون بزيارة غير معلنة لأوكرانيا وعقد محادثات قمة مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، حيث أعرب عن دعم سيول لكييف في حربها ضد روسيا، وتعهد بتوسيع المساعدات العسكرية غير القتالية والإنسانية الكورية إلى أوكرانيا.وبعد وصوله إلى كوريا مباشرة، توجه الرئيس إلى المكتب الرئاسي في سيول حيث عقد اجتماعا طارئا مع مساعديه في الساعة 6 صباحا بشأن الأمطار الغزيرة والأضرار الناجمة عنها. ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة لمناقشة سبل الاستجابة للأضرار الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.