استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية

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من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على منطقة "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية الأخرى في كوريا اليوم الاثنين مع توجه كتلة الأمطار نحو الشمال.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد حتى الغد الثلاثاء، ثم تتحرك صعودا وهبوطا في مقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وغيرهما من المناطق الجنوبية، بما في ذلك جزيرة جيجو، حيث تستقبل أمطارا معدلات تتراوح بين 100 إلى 200 ملليمتر، مع توقعات بأن تتجاوز في بعض المناطق مستوى 250 ملليمترا.وسوف تبلغ معدلات الأمطار في جنوب مقاطعة كيونغ كي والمناطق الداخلية الجنوبية في مقاطعة كانغ وان ما بين 30 إلى 100 ملليمتر، بينما ستصل في مناطق أخرى مثل منطقة العاصمة إلى ما بين 10 إلى 60 ملليمترا.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تبلغ معدلات الأمطار ما بين 30 إلى 60 ملليمترا في الساعة في شمال جولا وشمال كيونغ سانغ صباح اليوم الاثنين. وسوف تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر إلى ما بين 26 و33 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين درجة إلى أربع درجات مقارنة بالأمس الأحد.