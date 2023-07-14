سيول الأولى من بين 17 بلدية في كوريا من حيث انخفاض عدد السكان

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تبين أن عدد السكان في مدينة سيول قد شهد انخفاضا بمقدار حوالي 770 ألف نسمة خلال العقد الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد السكان المقيمين في مدينة سيول خلال العام الماضي 9 ملايين و428 ألفا و372 شخصا، وهو ما يمثل 18.3% من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية.وأشار التقرير إلى أن عدد سكان مدينة سيول ظل يشهد انخفاضا تدريجيا منذ أن سجل أقل من 10 ملايين نسمة لأول مرة في عام 2016.وانخفض عدد سكان سيول في العام الماضي بنسبة 7.5% ، أي بمقدار 766 ألفا و946 نسمة، مقارنة بعام 2012، لتحتل بذلك المركز الأول من بين 17 بلدية في كوريا من حيث حجم الانخفاض في عدد السكان.وأرجع الخبراء السبب في انخفاض عدد السكان في كل من سيول وبوسان وديغو وديجون ومقاطعة شمال جولا، إلى تركز السكان في مناطق مدينة إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، القريبة من العاصمة سيول.وقد زاد عدد السكان في مقاطعة كيونغ كي بمقدار مليون و496 ألفا و133 خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجل عدد السكان في مدينة إنتشون زيادة بمقدار 123 ألفا و333 خلال نفس الفترة.وتشير زيادة عدد السكان في هاتين المنطقتين القريبتين من سيول إلى أن عددا من سكان سيول قد انتقلوا إليهما بسبب ارتفاع أسعار المساكن في سيول خلال السنوات الماضية.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات مؤخرا، بلغ معدل ملكية السكن في سيول 47.9%، مسجلا بذلك أقل المستويات من بين 17 بلدية.