الولايات المتحدة تعرب عن القلق بشأن التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية

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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" عن قلقه بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" أمس الأحد، حيث قال سوليفان إنه على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات فورية على أن تلك التجربة وشيكة، فإنه لن يكون من المفاجئ أن تمضي كوريا الشمالية قدما في إجراء تجربة نووية أخرى.وأضاف أن واشنطن مستعدة للدخول في حوار مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب اختبارات كوريا الشمالية على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتنسق في هذا الصدد بشكل وثيق مع حلفائها، خاصة كوريا الجنوبية واليابان، للتأكد من أن هذه الدول سوف تستجيب بشكل وثيق لأي تهديدات.كما دعا سوليفان الصين للانضمام إلى جهود الولايات المتحدة للدخول في حوار مع كوريا الشمالية، وقال إن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى خلق ظروف يتعين فيها على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها تكثيف الأنشطة للرد على تلك التهديدات.وجاءت هذه التصريحات بعد أربعة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا من طراز "هوا صونغ 18" الذي يعمل بالوقود الصلب.