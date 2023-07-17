ارتفاع حصيلة الوفيات في نفق تشونغ جو إلى 13

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ارتفع عدد القتلى في النفق الذي غمرته مياه الأمطار في مدينة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" إلى 13.وقالت سلطات الإنقاذ المحلية اليوم الاثنين إنها عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 58 عاما يُعتقد أنه سائق حافلة في حوالي الساعة الواحدة و25 دقيقة من صباح اليوم، كما تم العثور على جثة رجل آخر مفقود في الخمسينيات من عمره، في سيارة دفع رباعي بعد ساعة و20 دقيقة. وعثر عمال الإنقاذ أيضا على جثة رجل يبلغ من العمر 48 عاما يُفترض أنه طبيب أسنان في حوالي الساعة 4 صباحا قبل العثور على جثة امرأة في العشرينيات من عمرها في الساعة 6:20 صباحا.وبذلك ارتفع عدد القتلى من جراء الفيضانات إلى 13، بالإضافة إلى تسعة مصابين.وسوف تخضع الجثث التي تم العثور عليها لإجراءات تحديد الهوية في أحد المستشفيات القريبة.