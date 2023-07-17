إعادة تشغيل القطارات بين المدن جزئيا

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سيتم اليوم الاثنين استئناف عمليات تشغيل القطارات بين المدن في جميع أنحاء كوريا، بعدما كان قد تم تعليقها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة.وقالت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل"، وهي الشركة المشغلة للسكك الحديدية التي تديرها الدولة، إنها قررت استئناف تشغيل خدمات "آي تي إكس" و"سيه ما أول" و"مو كونغ هوا" في بعض أقسام طرق "كيونغ بو" و"جولا" و"ديغو" و"كيونغ جون".وأضافت "كوريل" أن عدد القطارات العاملة سيكون أقل من المعتاد في ضوء التأخيرات التي تسببها القطارات التي تعمل بسرعات منخفضة.وأوضحت أنها قررت الاستكرار في تعليق تشغيل طرق "جونغ آنغ" و"جانغ هانغ" و"هو نام" و"جونغ بوك" و"يونغ دونغ" و"تيه بيك" و"كيونغ بوك"، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.وأشارت إلى أن طرق "يونغ دونغ" و"جونغ بوك" على وجه الخصوص قد تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة، ومن ثم يُتوقع أن يستمر وقف تشغيلها لمدة شهر أو شهرين.وسوف تعمل قطارات "كي تي إكس" عالية السرعة على معظم الطرق باستثناء خط "جونغ آنغ" والطرق التي تمر عبر محطتي "سو وان" و"صو ديجون".