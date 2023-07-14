زيلينسكي يصف زيارة الرئيس الكوري لأوكرانيا بأنها مهمة جدا للتعاون والأمن

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وصف رئيس أوكرانيا "فولوديمير زيلينسكي" الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى أوكرانيا، بأنها كانت زيارة مهمة جدا، وأنها دعمت التعاون والحماية المشتركة المهمة جدا للأمن.وأضاف "زيلينسكي" في تغريدة كتبها على تويتر أمس الأحد أنه ممتن للرئيس الكوري "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" للمفاوضات والتفاعل والعمل المشترك بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية لإنقاذ حياة الناس والبشرية.وفي تغريدة أخرى في أعقاب القمة مع الرئيس الكوري "يون"، قال "زيلينسكي" إنه ناقش مع "يون" كل ما هو مهم للحياة الطبيعية والآمنة للناس والنظام الدولي القائم على القواعد.وأضاف أنه ناقش معه أيضا عودة المُبعدين من البالغين والأطفال، وتنفيذ الالتزامات بالسلام، والتحضير لقمة السلام العالمي، وأمن الغذاء والطاقة، والتعاون الاقتصادي.