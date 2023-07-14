معنويات تداول المساكن في كوريا تشهد ارتفاعا للشهر السادس على التوالي

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ارتفعت معنويات تداول المساكن في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي منذ تخفيف القيود المفروضة على قطاع العقارات في أوائل هذا العام. كما شهدت معنويات تداول المساكن في سيول ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي منذ أن شهدت أول ارتفاع بعد أكثر من عام.ووفقا لتقرير صادر عن معهد الأبحاث الكوري للمستوطنات البشرية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر ثقة المستهلكين بسوق تداول المساكن 114.1 نقطة في شهر يونيو الماضي، بزيادة مقدارها 2.1 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 95 نقطة تعني ركود سوق العقارات، وبين 95 نقطة و114 نقطة تعنى استقرارها، وفوق 115 نقطة تعنى انتعاشها.وأشار التقرير إلى أن المؤشر لمقاطعة كيونغ كي، المتاخمة لمنطقة العاصمة، قد سجل 114.9 نقطة في يونيو، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.