رئيس البرلمان الكوري يقترح تعديلا دستوريا إلى نظام فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 أعوام

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اقترح رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية "كيم جين بيو" إجراء تعديل على الدستور يشمل تطبيق نظام فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 أعوام، وأن تتم الترشيحات المتعددة لمنصب رئيس الوزراء من قبل البرلمان، مع إلغاء امتياز عدم إلقاء القبض على نواب البرلمان، ودعا إلى طرح اقتراحه على الناخبين في استفتاء بشكل متزامن مع الانتخابات العامة في شهر أبريل من العام القادم.جاء ذلك في خطاب ألقاه "كيم" في احتفال أقيم اليوم الاثنين في مقر البرلمان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على يوم الدستور، حيث أشار في ذلك الصدد إلى أن هناك إجماعا واسعا في المجتمع الكوري على ضرورة تعديل الدستور ليعكس التغييرات الاجتماعية التي حدثت منذ أن تم إجراء تعديل على الدستور في عام 1987، مؤكدا على أن الوقت قد حان لإجراء تعديل آخر على الدستور.وأعرب "كيم" عن أمله في أن يتم إجراء استفتاء بشأن تعديل الدستور بشكل متزامن مع الانتخابات العامة القادمة.