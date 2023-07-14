بلاك بينك الأولى عالميا من حيث عدد المتابعين على يوتيوب

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قالت وكالة "واي جي" الترفيهية اليوم الاثنين إن عدد متابعي قناة فرقة "بلاك بينك" على يوتيوب قد تجاوز 90 مليون شخص في الساعة 5:36 من صباح اليوم، بعد 7 سنوات وشهر من اقتتاح القناة.وكانت فرقة "بلاك بينك" قد احتلت المركز الخامس على مستوى العالم في شهر يوليو من عام 2020 من حيث عدد المتابعين على يوتيوب، لتصبح أول فنان غير إنغليزي يحقق مثل ذلك الإنجاز.واستطاعت الفرقة احتلال المركز الأول في شهر سبتمبر من عام 2021، متغلبة على المشاهير العالميين، بمن فيهم "أريانا غراندي"، و"إمينيم"، و"إيد شيران"، و"جاستن بيبر".وقد تجاوز عدد متابعي قناة "بلاك بينك" على يوتيوب 80 مليونا في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتجاوز العدد التراكمي لمرات مشاهدة قناة الفرقة على يوتيوب 32.2 مليار مرة.