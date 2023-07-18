الحكومة الكورية تطلق عمليات تفتيش لاكتشاف سبب الفيضانات القاتلة

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بدأ مكتب تنسيق السياسات الحكومية عملية تفتيش لتسليط الضوء على أسباب الفيضانات القاتلة في أحد الأنفاق في مدينة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".وقال المكتب أمس الاثنين إنه سينظر في إجراءات السلامة التي اتخذتها الحكومات المحلية والشرطة وخدمات الإطفاء لتحديد سبب فشل التحكم في حركة المرور في الوقت المناسب في ذلك النفق.وأكد المكتب أن السلطات كانت قد تلقت مكالمات طوارئ تطلب إجلاء المواطنين في تلك المنطقة وتقييد الوصول إلى النفق قبل ساعتين تقريبا من احتباس المركبات في النفق الذي غمرته الفيضانات. وأضاف أنه بدأ في مراجعة جميع مكالمات الطوارئ التي تتلقاها الحكومات المحلية والشرطة وإدارات الإطفاء في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ومدينة "تشونغ جو" ومنطقة "هُنغ دوك".وقال المكتب أيضا إنه سيحقق في العديد من السجلات الإدارية المتعلقة ببناء جسر على طول نهر "مي هو"، وسط مزاعم حول تراخي المسؤولين المحليين في إدارة الجسر باعتباره سببا رئيسيا للفيضانات.وأوضح المكتب أن جميع الجهات ذات الصلة ستخضع لعمليات التفتيش، وأنه سيتخذ جميع الخطوات اللازمة اعتمادا على ما سيتم الكشف عنه، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية، وتقديم شكاوى، وطلب إجراء تحقيقات.