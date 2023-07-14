عدد قتلى الأمطار الغزيرة في كوريا يصل إلى 49

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لا يزال عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فقدوا بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الأسبوع الماضي عند 49.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، فإنه حتى الساعة 6 من مساء أمس الاثنين، لقي 40 شخصا مصرعهم، وفُقد تسعة، وأصيب 34 آخرون بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ يوم 9 يوليو.وقد أبلغت مقاطعة شمال كيونغ سانغ عن 19 حالة وفاة، بينما أبلغت مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" عن 16 حالة وفاة، ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" عن أربع حالات وفاة. كما أبلغت مدينة "سيجونغ" عن حالة وفاة واحدة.وقد تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من حوالي 6200 أسرة إلى ملاجئ مؤقتة في 15 مدينة ومنطقة، وتعرض ما يقرب من 190 منزلا وست سفن صيد وحوالي 60 مركبة لأضرار جراء الفيضانات، بينما تعرض 789 من المرافق العامة، بما في ذلك طرق وجسور، إما للجرف أو التدمير.وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير حوالي 26 ألفا و900 هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت أيضا في نفوق حوالي 579 ألف رأس من الماشية والدواجن، بما في ذلك أبقار ودجاج وخنازير.