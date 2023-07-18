عدد الركاب في مطار إنتشون يصل إلى 70% من مستويات ما قبل كورونا

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تعافى عدد الركاب الذين استخدموا مطار إنتشون الدولي، الذي يعد البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية، إلى ما يقرب من 70% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك خلال النصف الأول من هذا العام.ووفقا لمؤسسة مطار إنتشون الدولي أمس الاثنين، بلغ عدد الركاب الذين سافروا في رحلات دولية حوالي 24.4 مليون شخص في النصف الأول من هذا العام، بزيادة تزيد عن ستة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحوالي 69% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.ومع زيادة الطلب على السفر الجوي، وصل عدد هؤلاء المسافرين عبر المطار إلى 171 ألفا و896 مسافرا يوم 25 يونيو، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ جائحة كورونا.وأضافت المؤسسة أن عدد الرحلات الدولية التي تم تشغيلها في النصف الأول من هذا العام قد قفز بنسبة 117.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى حوالي 147 ألفا و800. ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 75% من عدد الرحلات التي تم تنفيذها في النصف الأول من عام 2019.وأرجعت الشركة هذه الزيادة في عدد الركاب إلى زيادة عدد المسافرين إلى اليابان ومنطقة جنوب شرق آسيا، وسط تخفيف لوائح الحجر الصحي، والعطلات المتعددة في مايو ويونيو، وانخفاض أسعار تذاكر شركات الطيران منخفضة التكلفة.