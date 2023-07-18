الأمطار تتسبب في مصرع 41 وفقدان 9

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ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إلى حوالي 50 شخصا.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، فإنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء لقي 41 شخصا مصرعهم، وفُقد تسعة، وأصيب 35 آخرون، بسبب هطول الأمطار المستمر الذي بدأ يوم 9 يوليو. ويعد هذا الرقم أكبر عدد من الوفيات والمفقودين منذ عام 2011، عندما وصل إلى 78. وجاءت معظم الوفيات في مقاطعتي شمال كيونغ سانغ وشمال تشونغ تشُنغ، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في وقوع إصابات جسيمة، مما أدى لمصرع 27 شخصا وإصابة 17 آخرين في شمال كيونغ سانغ. وفي مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وصل عدد القتلى إلى 17، من بينهم 14 ماتوا في نفق غمرته المياه في مدينة تشونغ جو، في حين أبلغت مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ ومدينة سيجونغ أيضا عن وفيات.وتم إجلاء أكثر من ثمانية آلاف شخص من أكثر من 12 ألف أسرة إلى ملاجئ مؤقتة، في حوالي 120 مدينة ومنطقة. وتعرض ما يقرب من 320 منزلا وست سفن صيد وحوالي 60 مركبة لأضرار بسبب المياه، بينما تم جرف أو تدمير أكثر من 900 من المرافق العامة، بما في ذلك طرق وجسور. ودمرت الأمطار الغزيرة حوالي 26 900 هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت في نفوق حوالي 579 ألف رأس من الماشية والدواجن، بما في ذلك أبقار ودجاج وخنازير.