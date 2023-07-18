كيم يو جونغ تقول إن أفعال واشنطن تدفع كوريا الشمالية بعيدا عن المحادثات

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حذرت "كيم يو جونغ"، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من أن التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعزيز ردعها الموسع ضد كوريا الشمالية لن تؤدي إلا إلى دفع بيونغ يانغ بعيدا عن طاولة المفاوضات.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم أمس الاثنين، قالت "كيم يو جونغ" إنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تعلم أن تحركاتها الهادفة إلى تعزيز ردعها الموسع وتحالفها العسكري مع كوريا الجنوبية سوف تجعل من الصعب على بيونغ يانغ الدخول في حوار. وأدلت "كيم" بهذه التصريحات مع انتقاد نشر الولايات المتحدة مؤخرا قاذفة نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، وتنفيذ رحلات استطلاع بطائرة عسكرية، وانعقاد الاجتماع الافتتاحي المزمع للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وخطة واشنطن لنشر غواصة صواريخ باليستية مسلحة نوويا في كوريا الجنوبية. وقالت "كيم" إن على الولايات المتحدة أن توقف "أعمالها الحمقاء" المتمثلة في استفزاز كوريا الشمالية حتى مع تعريض أمنها للخطر، بينما ترفض أيضا الدعوات لإجراء محادثات غير مشروطة. وقالت إن واشنطن مخطئة في الاعتقاد بأن نزع سلاح كوريا الشمالية أمر ممكن، كما رفضت الدعوة إلى نزع السلاح الكوري الشمالي باعتبارها حيلة لعرقلة تقدم كوريا الشمالية. وأضافت أن الولايات المتحدة ستكون متوهمة إذا اعتقدت أن بإمكانها وقف تقدم كوريا الشمالية وتحقيق نزع السلاح بشكل لا رجعة فيه وذلك عن طريق تعليق التدريبات العسكرية المشتركة مؤقتا أو وقف نشر الأصول الاستراتيجية أو تخفيف العقوبات.