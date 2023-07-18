مباحثات نووية بين سيول وواشنطن وطوكيو حول صواريخ كوريا الشمالية

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سيعقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في اليابان بعد غد الخميس لمناقشة الردود على إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" سوف يلتقي مع نظيريه الكوري الجنوبي "كيم كون" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، في مدينة "كارويزاوا" بمحافظة "ناغانو" في وسط اليابان، يوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن المبعوثين الثلاثة يعتزمون مناقشة سبل الحفاظ على التعاون الثلاثي الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية بعد اختبارها لإطلاق صاروخ من طارز "هوا صونغ 18" الذي يعمل بالوقود الصلب، يوم الأربعاء الماضي.ومن ناحية أخرى، قال المبعوث النووي الأمريكي "سونغ كيم" في بيان صحفي إنه يأمل في إجراء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وحث كوريا الشمالية على العودة إلى المفاوضات. وكان المبعوثون الثلاثة قد أجروا محادثات هاتفية عقب الإطلاق الصاروخي يوم الأربعاء الماضي، حيث أدانوا فيه بشدة ذلك الاستفزاز.