رابطة آسيان تعرب عن قلقها بشأن إطلاق الصواريخ البالستية الكورية الشمالية

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أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، ووزراء خارجية دول أخرى، عن قلق بلادهم بشأن تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.جاء ذلك في بيان رئاسي صدر أمس الاثنين في ختام اجتماعات وزراء خارجية منتدى آسيان الإقليمي الذي عقد في جاكرتا عاصمة إندونيسيا على مدار ثلاثة أيام.وشدد البيان على أهمية استمرار الحوار السلمي بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.كما أكد التزام الدول الأعضاء بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأشار إلى الجهود الدولية لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية.يذكر أن منتدى آسيان الإقليمي عُقد هذه المرة بمشاركة كوريا الشمالية، وهو أمر نادر الحدوث، كما شارك فيه وزراء خارجية وممثلي 27 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا.