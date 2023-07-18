كوريا والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية النووية

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية المنشأة حديثا.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، سيعقد الاجتماع صباح اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" في العاصمة سيول، ويشارك في رئاسته عن الجانب الكوري نائب مستشار الأمن القومي "كيم تيه هو"، وعن الجانب الأمريكي منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل"، ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي لعمليات الاستحواذ "كارا أبركرومبي".وقد تم تأسيس هذه المجموعة خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في واشنطن في شهر أبريل الماضي، بهدف تقوية وتمديد الردع الأمريكي للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد تهديدات كوريا الشمالية، وذلك من خلال كل القدرات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة النووية. وكان البلدان الحليفان قد خططا في البداية لعقد الاجتماع على مستوى مساعد وزير، لكنهما قررا لاحقا رفع مستوى المناقشات إلى مستوى نائب وزير.وقال المكتب الرئاسي الكوري في وقت سابق إنه من المتوقع أن تتم خلال الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية مناقشة تبادل المعلومات وآليات التشاور، بالإضافة إلى التخطيط والتنفيذ المشتركين لتعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية.