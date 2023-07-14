صادرات الكيبوب في النصف الأول من هذا العام تسجل أعلى مستوياتها

Photo : YONHAP News

تبين أن صادرات الكيبوب في النصف الأول من هذا العام سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة صادرات أسطوانات الكيبوب في النصف الأول من هذا العام 132 مليونا و934 ألف دولار، بزيادة قدرها 17.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس النصف السنوي الأول.أما بالنسبة للدول التي تم تصدير أسطوانات الكيبوب إليها خلال النصف الأول من هذا العام، فقد احتلت اليابان المرتبة الأولى بـ48 مليونا و523 ألف دولار، وجاءت بعدها الولايات المتحدة بـ25 مليونا و519 ألف دولار، ثم الصين بـ22 مليونا و640 ألف دولار، وتلتها كل من ألمانيا وتايوان وهونغ كونغ وهولندا وكندا وبريطانيا وفرنسا.ووفقا لتقرير صادر عن شركة "لومينايت" العالمية لتحليل سوق الموسيقى يوم الثاني عشر من يوليو، كانت نسبة أفضل 10 آلاف أغنية تم تشغيلها على منصات الموسيقى الأمريكية في النصف الأول من هذا العام هي اللغة الإنغليزية واللغة الإسبانية، وتلتهما اللغة الكورية.