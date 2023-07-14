تقديرات حول إدخال أكثر من مليون برميل من النفط إلى كوريا الشمالية

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أشارت بعض التقديرات إلى أن أكثر من 40 نافلة نفط قد جلبت ما يصل إلى مليون برميل من النفط إلى ميناء "نام بو" النفطي في كوريا الشمالية.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء، بناء على صور التقطها قمر اصطناعي تابع لشركة "بلانت لابز"، إن عدد الناقلات التي جلبت نفطا الى ميناء "نام بو" في كوريا الشمالية خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر يونيو الماضي، قد بلغ 42 ناقلة.وكان الخبراء في لجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أشاروا إلى منشأة "نام بو" لتحميل وتفريغ النفط على أنها موقع لأنشطة النفط غير القانونية لكوريا الشمالية.وأضاف راديو صوت أمريكا أن هؤلاء الخبراء قدروا بناء على عدد الناقلات الراسية في ميناء "نام بو" كمية النفط التي تم إحضارها إلى كوريا الشمالية بأنها تتراوح بين 420 ألف برميل و1.26 مليون برميل.وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد في قراره رقم 2397 الصادر في عام 2017 كمية النفط المكرر المسموح بإحضارها إلى كوريا الشمالية أن تكون 500 ألف برميل سنويا.وقد أبلغت الصين وروسيا مؤخرا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بأنهما زودتا كوريا الشمالية بـ93 ألف برميل و64 ألف برميل على التوالي من النفط المكرر في أول 5 أشهر من هذا العام.