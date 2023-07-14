سيول تدعو بيونغ يانغ إلى العودة للحوار

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دعت الحكومة الكورية الجنوبية حكومة كوريا الشمالية إلى التوقف عن تطوير البرامج النووية والعودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووي.جاء ذلك بعد أن حذرت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من أن التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعزيز ردعها الموسع ضد كوريا الشمالية لن تؤدي إلا إلى دفع بيونغ يانغ بعيدا عن طاولة المفاوضات.وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى أنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية قد اتخذت تدابير مختلفة خلال الثلاثين عاما الماضية بناء على الاتفاقيات بشأن نزع السلاح النووي، فإن كوريا الشمالية استمرت في زيادة قدراتها النووية والصاروخية في مخالفة لتلك الاتفاقيات.وفيما يخص ادعاءات بيونغ يانغ بأنها تقوم بتطوير برامج نووية وشن استفزازات من أجل مواجهة تعزيز الردع الموسع الأخير والتدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية استمرت في تطوير برامجها النووية حتى عندما قامت سيول بإلغاء أو تخفيض التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.