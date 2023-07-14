سيول وواشنطن تعقدان أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية

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عُقد اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي الكوري أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية المنشأة حديثا بهدف تقوية وتمديد الردع الأمريكي للدفاع عن كوريا الجنوبية.وشارك في رئاسة الاجتماع عن الجانب الكوري نائب مستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو"، وعن الجانب الأمريكي منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل"، ومنسقة البيت الأبيض لسياسات الدفاع ومراقبة التسلح "كارا أبركرومبي".وتبين أنه تم في الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات حول الأصول النووية الأمريكية، والتخطيط والتنفيذ المشتركين لتعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية.ومن جانبه، قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة لمكان انعقاد الاجتماع، حيث شدد على أهمية أن تقوم المجموعة الاستشارية النووية بمواجهة تهديدات كوريا الشمالة النووية والصاروخية المتزايدة من خلال تعزيز الردع الموسع.