الرئيس يون يتعهد بإلغاء الدعم للكيانات الفاسدة وتخصيصه في تخفيف أضرار الفيضانات

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شدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة إلغاء جميع أنواع الدعم المالي الحكومي الذي تستفيد منه بعض الكيانات بشكل فاسد، وضخه في إعادة ما دمرته الفيضانات.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس "يون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث تعهد ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، بما يشمل تصنيف المناطق المتضررة على أنها مناطق كوارث خاصة.وقال الرئيس "يون" إنه سيقوم بإلغاء جميع أنواع الدعم المالي الحكومي المقدم لبعض الكيانات الفاسدة، ليتم تخصيصه في إعادة ما دمرته الفيضانات وتقديم تعويضات للمتضررين.ودعا الرئيسُ الوزراءَ المشاركين إلى بذل جهود لإحداث تغيير جذري في نظام إدارة الكوارث، ليشمل نظام مراقبة رقميا لمواجهة الأحوال الجوية غير الطبيعية.وفيما يتعلق بزيارته المفاجئة الأخيرة لأوكرانيا، قال الرئيس "يون" إنه زار أوكرانيا لنقل رسالة من التضامن والأمل لشعب أوكرانيا نيابة عن الشعب الكوري.وأضاف أن زيارتيْه مؤخرا لبولندا وأوكرانيا قد أسهمتا في إنشاء نظام ثلاثي من أجل إعادة ما دمرته الحرب في أوكرانيا، معربا عن استعداده لدعم الشركات الكورية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في أوكرانيا.