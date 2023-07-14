الأنشطة العامة لكيم جونغ أون تسجل أقل مستوياتها منذ 3 أعوام

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وفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للتوحيد الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، سجلت الأنشطة العامة التي مارسها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال النصف الأول من هذا العام أقل مستوياتها منذ 3 أعوام.وأشار التقرير إلى أن عدد الأنشطة العامة لـ"كيم جونغ أون" خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 30 نشاطا حسب التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.ويمثل هذا العدد زيادة بمقدار 21 نشاطا عاما مقارنة مع النصف الأول من عام 2020 الذي بدأت فيه جائحة كورونا، لكنه يمثل انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع نفس الفترة من عامي 2021 و2022.ومن بين أنشطة "كيم جونغ أون" العامة في النصف الأول من هذا العام، كان هناك 13 نشاطا في المجالات العسكرية، بزيادة تتراوح بين 6 و13 نشاطا بالمقارنة مع المتوسط السنوي لعدد الأنشطة ذات الصلة خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2022.وأرجع بعض الخبراء السبب في تركيز أنشطة "كيم" على المجالات العسكرية إلى تراجع أداء كوريا الشمالية، خاصة في القطاع الاقتصادي.وكان العدد السنوي للأنشطة العامة للزعيم الكوري الشمالي قد تجاوز 200 نشاط في بداية توليه السلطة، لكنه انخفض إلى مستوى 55 نشاطا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 77 نشاطا في العام الماضي.