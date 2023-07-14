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السياسية

غواصة صواريخ باليستية أمريكية ترسو في ميناء بوسان

Write: 2023-07-19 10:38:17Update: 2023-07-19 10:42:33

غواصة صواريخ باليستية أمريكية ترسو في ميناء بوسان

Photo : YONHAP News

كشفت الحكومة الأمريكية عن أن إحدى غواصاتها المزودة بالصواريخ الباليستية قد رست في ميناء بوسان الكوري الجنوبي.
وقال منسق البيت الأبيض في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل" في مؤتمر صحفي عقده في سيول أمس الثلاثاء، إن الغواصة الأمريكية ترسو حاليا في ميناء بوسان كمحطة وسيطة، مشيرا إلى أن هذه هي أول زيارة تقوم بها غواصة نووية أمريكية لكوريا الجنوبية منذ عقود.
وجاء المؤتمر الصحفي بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية المنشأة حديثا بين سيول وواشنطن.
يذكر أن الغواصة الأمريكية من فئة "أوهايو"، وهي مجهزة بصواريخ باليستية تُطلق من غواصات وتقوم بمهام استراتيجية. وكانت آخر مرة زارت فيها غواصة أمريكية من هذا النوع كوريا الجنوبية في مارس من عام 1981.
يذكر أن مسألة إرسال هذه الغواصات إلى كوريا الجنوبية جزءٌ من "إعلان واشنطن" الذي صدر خلال القمة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر أبريل الماضي.


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