هروب مواطن أمريكي من المنطقة الأمنية بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

هرب مواطن أمريكي كان يقوم بجولة في المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة بين الكوريتين في "بان مون جوم"، إلى كوريا الشمالية.وقالت قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، أمس الثلاثاء، إن مواطنا أمريكيا كان يشارك في جولة في تلك المنطقة، قد عبر خط ترسيم الحدود العسكرية إلى الشمال، دون الحصول على إذن بذلك.وأوضحت قيادة قوات الأمم المتحدة أنها تعتقد أنه محتجز حاليا في كوريا الشمالية وأنها تعمل مع الجيش الكوري الشمالي لحل هذه المشكلة.وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين توترا متصاعدا، خاصة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات، بينما عقدت كوريا الجنوبية الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، بهدف تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد تهديدات كوريا الشمالية.