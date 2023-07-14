الحزب الديمقراطي يتبني قرارا بالتخلي عن امتياز عدم الاعتقال الممنوح لنواب البرلمان

Photo : YONHAP News

صدّق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية على قرار بشأن التنازل عن امتياز عدم الاعتقال الممنوح لنواب البرلمان المنتمين للحزب.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كيم هان كيو" في أعقاب الاجتماع العام للحزب اليوم الأربعاء إنه تم الاتفاق بالإجماع خلال الاجتماع على التخلي عن امتياز عدم الاعتقال، لكنه أضاف أنه كانت هناك آراء أخرى تؤكد على أهمية إدراك أهمية المعني الدستوري لامتياز عدم الاعتقال، واعتبار الدور الذي يلعبه ذلك الامتياز وسيلة لحماية حقوق البرلمان التشريعية من أي ممارسات غير منطقية من قبل السلطات الإدارية.وكانت رئيسة اللجنة الإصلاحية التابعة للحزب الديمقراطي "كيم أون كيونغ" قد اقترحت يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي التخلي عن امتياز عدم الاعتقال الممنوح لنواب البرلمان المنتمين للحزب، ولكن لم تتم الموافقة على الاقتراح بسبب اعتراض بعض كبار النواب في اجتماع الحزب العام الذي عقد يوم الثالث عشر من يوليو الجاري.وقال الحزب الديمقراطي إنه سيتم التخلي عن امتياز عدم الاعتقال بشرط أن يكون طلب النيابة بشأن الاعتقال شرعيا.