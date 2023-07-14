بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 1.3%

Photo : YONHAP News

توقع بنك التنمية الآسيوي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.3% هذا العام، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاته السابقة في شهر أبريل الماضي.وأرجعت وزارة المالية الكورية السبب في تخفيض البنك الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى معاناة البلاد من تراجع الصادرات، والركود في الاستهلاك في القطاع الخاص والاستثمار.وتعد توقعات البنك الآسيوي أقل من نظيراتها لمعهد التنمية الكوري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.2%، والبنك المركزي الكوري والحكومة الكورية بـ0.1%.وحافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم عند مستوى 2.2%.ورفع البنك توقعاته لارتفاع التضخم في كوريا لهذا العام من 3.2% إلى 3.5%، ومن 2% إلى 2.5% للعام القادم، بسبب الاستمرار في اتجاه ارتفاع الأسعار في كوريا رغم استقرار أسعار الطاقة والأغذية.