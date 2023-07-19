كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيريْ المدى نحو البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيريْ المدى نحو البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، فيما بين الساعة 3:30 والساعة 3:46 صباحا، وقد طار الصاروخان لمسافة بلغت حوالي 550 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر، موضحة أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم حاليا بعملية تحليل حول تلك المقذوفات. وأدانت هيئة الأركان المشتركة عمليات الإطلاق ووصفتها بأنها أعمال استفزازية خطيرة تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وكذلك على صعيد المجتمع الدولي، ووصفتها أيضا بأنها انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنها عززت من درجة الاستعداد للرد على أي استفزازات أخرى.وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة هذه بعد أسبوع من اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوا صونغ 18". وجاء هذا الاستفزاز الأخير أيضا بعد أن أصدرت "كيم يو جونغ"، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، تصريحات انتقدت فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لقيامهما بتعزيز الردع الموسع ضد بيونغ يانغ.