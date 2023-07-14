إعلان 13 منطقة متضررة من الفيضانات كمناطق كوارث خاصة

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أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" 13 منطقة تعرضت للأمطارالغزيرة الأخيرة كمناطق كوارث خاصة، وهو ما يسمح للحكومة بتقديم دعم للمتضريين.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي دو وان" في موجز صحفي اليوم الأربعاء إن الرئيس "يون" أمر نائب وزير الإدارة العامة والأمن"هان تشانغ سوب" ببذل قصارى الجهود بالتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، من أجل مساعدة المناطق المتضررة على التعافي السريع، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الممتلكات والأرواح.كما دعا الرئيس "يون" وزير الزراعة "جونغ هوانغ كون" إلى بذل جهود لمساعدة المزارع التي تضررت من الأمطار الغزيرة، وتعزيز إدارة الإمدادات الزراعية.وقال المتحدث "لي" إنه من المتوقع أن يتم إعلان مناطق إضافية كمناطق كوارث خاصة بعد الانتهاء من عمليات التفتيش عن الأضرار.